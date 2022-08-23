Küresel ham çelik üretimi temmuzda geriledi

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), bu yılın temmuz ayına ait ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, temmuzda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azalarak 149,3 milyon tona geriledi. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 6,4 azalarak 81,4 milyon tona düştü.

Aynı dönemde çelik üretimi, Japonya'da yüzde 8,5 azalışla 7,4 milyon tona, Almanya'da yüzde 2 gerilemeyle 3 milyon tona, ABD'de yüzde 6,4 düşüşle 7 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 azalarak 2,7 milyon tona geriledi. Söz konusu dönemde çelik üretiminin Brezilya'da yüzde 8,7 azalarak 2,7 milyon tona gerilediği, İran'da ise yüzde 34,1 artarak 2 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

Öte yandan küresel ham çelik üretimi, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 azalarak 1 milyar 102 milyon tona düştü.