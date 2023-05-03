Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Küresel hava kargo talebi toparlanma sürecinde
Giriş Tarihi: 3.5.2023 16:43

Küresel hava kargo talebi toparlanma sürecinde

Küresel hava kargo talebi martta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalmasına rağmen talepteki düşüş eğilimi yavaşlama kaydetti.

AA
Küresel hava kargo talebi toparlanma sürecinde

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) hava kargo piyasası analizine göre, sektöre talep ocak ve şubat 2023'te yıllık bazda sırasıyla yüzde 16,8 ve yüzde 9,4 geriledi.

Hava kargo talebindeki düşüş martta hız keserek yüzde 7,7 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise talep yüzde 8,1 azalmıştı.

Küresel hava kargo kapasitesi martta yıllık bazda yüzde 9,9 büyüme kaydetti.

Hava kargo sektöründeki dalgalanma, küresel ticareti etkileyen ekonomik gelişmeler ve operasyonel zorluklar nedeniyle yaşanırken, Çin ekonomisinin canlanmaya başlaması Asya Pasifik ticaret hatlarında kargo trafiğinin artmasına ve küresel hava kargo talebindeki iyileşmeye katkı sağladı.

Bu yıl Afrika-Asya rotası diğer tüm büyük hava kargo rotaları arasında pozitif büyüme kaydeden tek rota oldu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Küresel hava kargo talebi toparlanma sürecinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA