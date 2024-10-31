Küresel helal pazarı bir araya geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesi özel alanlarından Helal Expo 2024, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla birlikte, helal pazarının geleceğini şekillendirecek. "Helalde Başarılı 10 Yıl" mottosuyla 27-30 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Dünya Helal Zirvesi'nin, Helal Expo'yla birlikte ülke ekonomisi ve dünya helal pazarına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. 2024 yılı itibariyle dünyada helal pazarı 10 trilyon dolar büyüklüğe yaklaşırken, önümüzdeki yıllarda bu rakamın hızlı bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Helal gıda, bu pazarın en büyük payını oluştururken, helal kozmetik, finans, moda, sağlık, turizm, modest fashion, private label gibi alanlar da hızlı büyümesini sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri, dünya helal pazarının yüzde 70'ini elinde bulunduruyor.