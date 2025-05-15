Küresel piyasalar Powell’ın açıklamalarına odaklandı

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Büyüme ve enflasyona yönelik risklerin varlığını koruduğu ABD ekonomisinde, ABD ve Çin'in karşılıklı olarak tarifeleri 90 gün ertelemesinin ardından büyümeye yönelik endişelerin sınırlı da olsa yatıştığı görüldü. Tarifeler nedeniyle güç kazanması beklenen enflasyon ise hala risk iştahının sınırlı kalmasında etkili oluyor.

Analistler, bu hafta açıklanan nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonunun hem aylık bazda hem de yıllık bazda beklentilerin altında geldiğini fakat bir önceki aya göre enflasyonun güç kazanmaya sürdürdüğünü hatırlatarak, tarife restleşmelerinin ve mevcut tarifelerinin gelecek veri dönemlerinde enflasyonda yukarı yönlü etki yaratmasının beklendiğini söyledi.

Bugün açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın da yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bunların yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ve yaptığı açıklamalarla ticaret cephesindeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Katar'da en az 1,2 trilyon dolar değerinde ekonomik işbirliği sağlamak için anlaşma imzaladığı bildirildi. Açıklamada, Boeing ve GE Aerospace'ın, Qatar Airways'ten 96 milyar dolarlık sipariş aldığı, bu anlaşmanın GE Aerospace motorlarıyla çalışan 210 adet ABD yapımı Boeing 787 Dreamliner ve 777X uçağının satın alımını kapsadığı aktarıldı.

Öte yandan, bugün İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış görüşmeleri de yatırımcılar tarafından takip yakından ediliyor.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Ticaret savaşlarına yönelik endişelerin yatışmasının ardından altının ons fiyatındaki düşüş devam ediyor. Hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 4,3 değer kaybeden altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 1,4 azalışla 3 bin 132 dolardan işlem görüyor.

Analistler altın tarafında ticaret gerilimlerinin gelecek dönemde şiddetlenmeyeceği beklentisi ve yatırımcıların kar realizasyonu güdülerinin etkileriyle satışların gerçekleştiğini ifade etti.

ABD tahvil piyasalarında 5 iş günüdür devam eden satış eğiliminin ardından şu sıralarda yatay bir seyir öne çıkıyor. Dün 4 baz puan yükselerek yüzde 4,54 seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 4,53'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yatay hareket ederek günü 101 seviyesinden tamamlarken, yeni işlem gününde de yüzde 0,2 azalışla 100,8 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralar yüzde 1,6 düşüşle 64,4 dolardan işlem görüyor.

Kurumsal tarafta Qatar Airways'in sipariş açıklaması sonrasın Boeing'in hisseleri işlem gününü yaklaşık yüzde 1 artışla tamamladı. Ayrıca, 6 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyuran AMD'nin hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,21 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

AVRO BÖLGESİ'NDE BÜYÜME VERİSİ TAKİP EDİLECEK

Avrupa borsalarında dün Rusya ve Ukrayna'nın barış görüşmeleri öncesi yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

İmalat sanayi aktivitesindeki düşüşün etkisiyle artan resesyon endişeleri bölgenin ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürürken bugün açıklanacak büyüme verilerinden alınacak sinyallerin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, geçtiğimiz aylarda ABD'nin tarife adımları sonrasında Avrupalı tedarikçiler ve üreticilerin stratejik olarak zor durumda kaldıklarını belirterek, halen devam eden otomotiv tarifeleri ve ertelenen karşılıklılık esaslı tarifelerin etkilerinin imalat aktivitesi için olumsuz olduğunu söyledi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, dün yayınladığı ülke ekonomisine yönelik aylık raporunda, ekonominin ilk çeyrekte özel tüketim, yatırım ve 2 Nisan'da açıklanan ABD gümrük tarifeleri öncesi artan ihracatla yüzde 0,2 büyüdüğü ifade edilirken, özellikle ihracata yönelik imalat sektöründe iş beklentilerinin düşük kalmaya devam etmesi nedeniyle yılın diğer çeyreklerinde ekonomide yavaşlamanın muhtemel olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya Savaşı'na yönelik bugün İstanbul'da düzenlenecek ve tarafların bir araya geleceği barış görüşmeleri bölgenin odağında yer alıyor. İstanbul Barış Müzakereleri'nde Ukrayna'yı, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak temsil edecek.

Rus heyetinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

BOJ'UN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİLERİ EKİME ÖTELENDİ

Asya tarafında devam eden bazı tarifeler ve gelecek dönemde tarife risklerinin geri gelip gelmeyeceğine yönelik belirsizliklerle negatif bir seyir izleniyor.

ABD'nin ticaret ortaklarına karşı uyguladığı sert tarifelerinin büyük bir bölümünü ertelemesi ancak bazı ithalat tarifelerinin yürürlükte kalmaya devam etmesi birçok imalatçı şirket için hala risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Merkez bankaları tarafından da aynı küresel ticarete yönelik temkinli duruş sürerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Japonya Merkez Bankasının (BoJ) geçtiğimiz haftalarda haziran ayı için fiyatlanan faiz artırım beklentisi, ekim ayına ötelendi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong'da yerleşik bazı kişi ve firmaları yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

Analistler söz konusu kararın ABD ve Çin arasındaki ticaret uzlaşısı sonrası azalan ticari gerginlikler açısından olumsuz olabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düştü.

TCMB BAŞKAN YARDIMCISI AKÇAY: DEZENFLASYON SÜRECİ DOĞRU İLERLİYOR

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybederek 9.701,55 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,5 artışla 11.238,00 puanda işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, dün, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yıllık Toplantıları kapsamında yaptığı konuşmada, enflasyonun düşürülmesi konusunda bugünlerde dile getirilen "başarısızlık hikayesinin" gerçekçi olmadığını ve dezenflasyon sürecinin doğru ilerlediğini belirterek, "Para politikası ne kadar sıkı olursa, dezenflasyon hikayesi o kadar inandırıcı olacaktır ve büyümeye etkisi de o kadar az olacaktır." dedi.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 38,7710'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 38,7770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.