Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi

Küresel pay piyasalarında bir süredir varlık fiyatları üzerinde etkili olan küresel resesyon ve enflasyon endişeleri bu hafta yerini açıklanan bilançolar nedeniyle hisse ve sektör bazlı değerlendirmelere bıraktı.

ABD'de açıklanan şirket bilançolarında şirketlerin büyük kısmının beklentilerin üzerinde karlılık açıklaması, sıkılaştırıcı para politikaları ve enflasyonun, şirket karlılıkları üzerinde korkulduğu kadar etkili olmadığını gösterdi.

Söz konusu bilançolarla pay piyasaları haftanın büyük çoğunluğunda alış ağırlıklı bir seyir izlerken, haftanın son iki gününde açıklanan makroekonomik verilerde ve şirketlerin gelecek dönemler için beklentilerinde görülen durgunluk işaretleri risk iştahını törpüledi.

Buna göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Temmuz ile biten haftada 251 bine çıkarak 8 ayın zirvesine yükseldi. Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de temmuzda eksi 12,3 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 0,4 puan azalışla 52,3'e inerek 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede hizmet sektörü PMI da temmuzda geçen aya göre 5,7 puan azalarak 47'yle son 26 yılın en düşüğüne indi.

Ülkede mortgage (konut kredisi) başvuruları da geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,3 azalırken, mortgage talebi 22 yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de 30 yıllık mortgage kredi faizleri ortalama yüzde 5,82 ile son 14 yılın zirvesine yakın seyrediyor.