Küresel satın almalarla devler ligine girdi

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa, üç kıtaya yayılan yatırımlarıyla küresel ayak izini her geçen gün daha da büyütüyor. 2021 yılında İspanya'da 155 milyon dolara satın aldığı Bunol, ABD'de mevcut beyaz çimento öğütme tesisine ek olarak geçtiğimiz yıl yaptığı gri çimento öğütme tesisi yatırımı ve yakın zamanda 330 milyon euroya Birleşik Krallık'ta bulunan Mannok'u satın alan Çimsa, ihracat odaklı lokal bir çimento üreticisinden, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı küresel bir yapı malzemeleri şirketine dönüştü. Bunol tesisinde düzenlenen toplantıda konuşan Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, "Sektörümüzde müşteriye yakın olmak çok önemli. Bu nedenle yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyümemizi sürdüreceğiz. Ana hedefimiz yurtdışında 1-2 büyük satın alma daha yapmak. Bu satın almalar için öncelikli pazarlarımız Kıta Amerikası ve Avrupa" dedi. Geçtiğimiz aylarda yapılan organizasyon değişikliğiyle Yapı Malzemeleri Grubu, topluluğun küresel şirketlerinden Kordsa'nın da dahil olduğu bir Malzeme Teknolojileri Grubu'na dönüştü. Çimsa'nın bu dönüşümünün en önemli dönüm noktalarından biri Bunol tesisinin satın alınması oldu. Sürdürülebilirliğin artık bir trend olarak kabul edilmemesi gerektiğinin altını çizen Orhun, "Sürdürülebilirlik dünyadaki dönüşümün ana motoru. Sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerin başarıya ulaşabilmesi için, konvansiyonelden ileri malzemeye geçmemiz şart. Net sıfır hedeflerinin yakalanabilmesi, ileri malzeme devrimiyle mümkün" şeklinde konuştu. Aslında önümüzdeki 3-5 yılın planlamasını yapmadıklarını söyleyen Orhun, "Malzeme ve üretim teknolojilerindeki yıkıcı inovasyonlarla gelecek 50-100 yılın altyapısını hazırlıyoruz" dedi.İleri malzeme pazarının dünyada 65 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını söyleyen Burak Orhun, şöyle devam etti: "Pazarın önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasını öngörüyoruz. Malzeme Teknolojileri Grubu olarak bugün ciromuzun içerinde ileri malzemenin payı yaklaşık yüzde 10. Bunu 5 yılda yüzde 30-40'lara çıkarmayı istiyoruz. Bunu yapabilmek, portföyümüzü bu yönde dönüştürebilmek için satın almalar yapmamız gerekiyor. Bu satın almalar da büyük montanlı olacaktır. Bu satın almalar için öncelikli pazarlarımız Kıta Amerikası ve Avrupa. Bugün Malzeme Teknolojileri Grubu'nun Sabancı net aktif değeri içerisindeki payı yaklaşık yüzde 15 seviyesinde. Bu satın almaların yanı sıra şirketlerimizin atacağı diğer büyüme adımlarıyla birlikte, hedefimiz bu payı 5 yılda yüzde 20'lere çıkarmak."Mannok'un ürün ve coğrafya çeşitlendirmesi için çok önemli olduğunu dile getiren Çimsa CEO'su Umut Zenar ise "Mannok'un tüm alanı 4 bin dönüm, yani yaklaşık 600 futbol sahası kadar. Teknolojik olarak da son derece ileri seviyede. Ve böyle bir şirketi 5.5 çarpanla aldık. Hedefimiz burayı daha da büyütmek. Bu konuda kendimize çok güveniyoruz. Sadece İngiltere'de yılda 150 milyon euro ciro yapan bir şirket" dedi.Çimsa bugün 70'e yakın ülkeye ürün sattığını söyleyen Zenar, "Beyaz çimentoda dünyanın en büyük ikinci üreticisiyiz. Alüminat çimentoda (CAC), dünyanın en büyük üçüncü oyuncusu konumuna geldik. Hedefimiz burada ikincilik. ABD'de yaklaşık yüzde 20 pazar payımız var. İspanya'da ise pazar lideriyiz. 2023 sonu itibarıyla toplam gelirlerimiz içerisinde döviz gelirlerinin payı yaklaşık yüzde 60" dedi.