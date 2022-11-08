Küresel sigorta boşluğuna yerli girişim

Fintech hizmetleri platformu Colendi, sigorta alanında insurtech iştiraki olan Colendi Sigorta'yı kurdu. Şirketin CEO'su Bülent Tekmen, "Colendi Sigorta ile hedefimiz, küresel insurtech girişimleri tarafında 'teminat boşluğu' olarak adlandırılan yeni bir alana odaklanmak" dedi. Colendi Sigorta, Türkiye'nin en büyük dört sigorta şirketi ile acentelik sürecini tamamlayarak dijital platformu olan kurumlara altyapı sağlayarak sigorta alanında da çözüm ortağı olmayı ve platform kullanıcılarına yeni nesil sigortacılık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Bunun için siber güvenlik ve dijital varlık sigortaları gibi yeni nesil sigorta ürünlerine ve değişen müşteri davranışlarına uygun kullandıkça öde ya da aç/kapa gibi yeni sigorta gelir modellerine odaklanılacak. Tekmen, "Colendi Sigorta ile hedefimiz, küresel insurtech girişimleri tarafında 'teminat boşluğu' olarak adlandırılan yeni bir alana odaklanmak. Bu terim değişen tüketici davranışlarından kaynaklanan ve teminat sağlanamayan bir sigorta açığını belirtmek için kullanılıyor. Amacımız gerekli altyapıları sağlayarak platformların müşterilerine ait teminat boşluğunu doldurabilecek yeni nesil sigortalar sunabilmelerini sağlamak" dedi