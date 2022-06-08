Küresel tahminler düşüyor Türkiye büyüme beklentileri yükseliyor: Uluslararası kurumlar açıkladı

Türkiye ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Güçlü büyüme performansı sonrası JP Morgan ve OECD 2022 yılının tamamı için Türkiye ekonomisinin büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. OECD ayrıca küresel büyüme tahminini ise aşağı çekti.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ"
Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 6,7 olan beklentilerinin üzerinde yüzde 7,3 büyüdüğüne işaret eden JP Morgan, bunun piyasa beklentilerinin üzerinde bir oran olduğunu açıkladı.
"DÜNYA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NEDENİYLE AĞIR BİR BEDEL ÖDEMEYE HAZIRLANIYOR"
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Dünya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle ağır bir bedel ödemeye hazırlandığını öngördü.
"SAVAŞIN BEDELİ PAYLAŞILMALI"
OECD'nin "Global Ekonomik Görünüm" raporuna göre, büyümenin ne ölçüde daha düşük ve enflasyonun daha yüksek olacağı, savaşın nasıl geliştiğine bağlı olacak. OECD, "Bundan en yoksulların en çok etkileneceği açıktır. Bu savaşın bedeli yüksek ve paylaşılması gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.
KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ
Küresel ekonominin keskin bir şekilde zayıflayacağı tahmininde bulunan OECD, 2022'de global büyüme bir önceki tahmin olan yüzde 4,5'ten yüzde 3,0'e çekti.
TÜRKİYE BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ
OECD Türkiye'nin bu yıl için büyüme tahminini ise yukarı yönlü revize etti. Buna göre OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 3,7'ye çıkardı. OECD, 2022 yılı için işsizlik oranı beklentisini de yüzde 12,5'ten yüzde 11,8'e düşürdü.