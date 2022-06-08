Küresel tahminler düşüyor Türkiye büyüme beklentileri yükseliyor: Uluslararası kurumlar açıkladı

"DÜNYA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NEDENİYLE AĞIR BİR BEDEL ÖDEMEYE HAZIRLANIYOR"

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Dünya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle ağır bir bedel ödemeye hazırlandığını öngördü.

"SAVAŞIN BEDELİ PAYLAŞILMALI"

OECD'nin "Global Ekonomik Görünüm" raporuna göre, büyümenin ne ölçüde daha düşük ve enflasyonun daha yüksek olacağı, savaşın nasıl geliştiğine bağlı olacak. OECD, "Bundan en yoksulların en çok etkileneceği açıktır. Bu savaşın bedeli yüksek ve paylaşılması gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.