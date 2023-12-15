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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Küresel ticaretten daha fazla pay almak istiyoruz

Küresel ticaretten daha fazla pay almak istiyoruz
DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 152 İş Konseyi ile birlikte 2024'te izleyeceği yol haritasını hazırladı. Kurulun 2024 ajandasında yeni ticaret ve enerji koridorları öne çıkarken, yeşil ekonomi ve dijital ekonomi başlıkları da ticari diplomasinin radarında olacak. 2024 yılında ihracatın 267 milyar dolara çıkmasını beklediklerini ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak, "Değişim ve dönüşüm süreçleri özelinde hazırladığımız rapor ve spesifik çalışma gruplarımızla Türk iş dünyasının geleceğe ilişkin çakralarını açıyoruz. Değişim sürecinde seyirci olmak istemiyoruz, küresel ticarette yeni dönemin oyun kurucuları arasında yer alarak küresel ticaretten daha fazla pay almak istiyoruz" diye konuştu.
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Küresel ticaretten daha fazla pay almak istiyoruz
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