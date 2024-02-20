Küresel ticari sigorta fiyatları % 2 arttı

Küresel ticari sigorta fiyatları 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 2 artış gösterdi. Marsh'ın yayınladığı 'Küresel Sigorta Piyasa Endeksi'ne göre 2023'ün üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3'lük bir büyüme gerçekleşmişti. 2022 yılının dördüncü çeyreğinde de yüzde 4 artış gösteren küresel ticari sigorta pazarında arka arkaya artış görülen 25'inci çeyrek oldu. Artan rekabetin, güçlü talep ve devam eden hasarların etkisini dengelemesiyle birlikte sabit kıymet risklerinde gerçekleşen ılımlı artışlar dördüncü çeyrek sonuçlarını etkiledi. Dördüncü çeyrek İngiltere, Kanada, Asya ve Pasifik'te fiyatlar sabit kaldı. ABD'de yüzde 3, Avrupa, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika'da yüzde 4, Latin Amerika ve Karayipler'de ise yüzde 8 oranında arttı. Küresel olarak sabit kıymet sigortası fiyatları 2023'ün dördüncü çeyreğinde ortalama yüzde 6 artarak bir önceki çeyrekteki yüzde 7'lik artışa göre hafif bir düşüş gösterdi. Kaza sigortası fiyatları da daha önceki dört çeyrek dönemde olduğu gibi yüzde 3 artış gösterdi. Art arda altı çeyrek boyunca, finansal ve profesyonel sigortalar alanlarındaki genel fiyat seviyeleri düştü. Fiyat indirimleri ve özellikle ABD, Birleşik Krallık ve Pasifik'te artan rekabetinin etkisiyle dördüncü çeyrekte ortalama fiyatlar, bir önceki çeyrekte olduğu gibi yüzde 6 oranında azaldı. Küresel olarak siber sigorta fiyatları, bir önceki çeyrekteki yüzde 2'lik düşüşe kıyasla yüzde 3 oranında azaldı. 2018'den bu yana ortalama düşüş kaydeden yalnızca ikinci çeyrek oldu. Rapor sonuçlarını değerlendiren Marsh Türkiye CEO'su Yeşim Aksüt, "Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde müşteriler, sigorta fiyatlarındaki özellikle de sabit kıymetler sigortalarındaki artan istikrar nedeniyle memnun. 2024'ün önemli jeopolitik ve ekonomik zorlukların yaşanacağı bir yıl olması nedeniyle çözümler geliştirmek için müşterilerimizle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.