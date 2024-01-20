Küresel yatırımın payı artacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Bolat, Türkiye'ye giriş yapan uluslararası doğrudan yatırımlara dikkati çekti. Bolat, "Türkiye'deki toplam uluslararası doğrudan yatırım girişi 2002 yılına kadar sadece 15 milyar dolar seviyesinde yer alırken, bu sayı 2002-2023 arasında 261 milyar dolar seviyelerine yükseldi. 2002'de ülkemizde 5 bin 600 yabancı sermayeli şirket varken, 2023'te bu sayı 80 bin 504'e ulaştı" dedi. Türkiye'nin küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payın 2003 yılında yüzde 0.3 sevilerinde olduğuna dikkati çeken Bakan Bolat, "Bu oran 2022 yılında yüzde 1 seviyelerine kadar yükselmiştir. Hedefimiz yüzde 1.5 seviyelerini yakalamak" diye konuştu.Türkiye'nin ihracatta 13 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı yakaladığına dikkat çeken Bakan Bolat, "İhracatta izlenen güçlü performansla ekonomi geçen yılın 3. çeyreğinde yüzde 5.9 büyüyerek son 13 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını sürdürdü. Bu performans ile ülkemiz, G20 ülkeleri arasında 2. sırada yer almaktadır" dedi. Yıllıklandırılmış 12 aylık milli gelirin 1 trilyon 75 milyar dolara ulaştığını aktaran Bakan Bolat, "1 Mart'ta 2023 yılı son çeyrek ve tüm yıl büyüme oranları açıklandığında bunun 1.1 trilyon dolara ulaştığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.2023'TE Türkiye'nin sektörel bazda kayda değer ihracat rakamlarına ve pazar büyüklüklerine ulaştığını vurgulayan Bakan Bolat, şöyle devam etti: "Turizmde 50 milyonu aşkın yabancı turistle dünyada en çok tercih edilen 4. ülke olduk. Otomotiv sektöründe 35 milyar dolarlık ihracatımızla Avrupa'da ise 4. sırada yer aldık. Yine lojistikte yaptığımız 36 milyar dolarlık ihracat ile 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahibiz. Oyun sektöründe 362 milyon dolarlık yatırımla bu sektörde en fazla yatırım alan 4. ülke konumundayız. Müteahhitlik sektöründe ise 135 ülkede toplam değeri 501.9 milyar dolar olan 12 bin 71 proje ile dünyada 2. sıradayız. 2023'te ihracatımız 255.8 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık."