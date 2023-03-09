Kürkten giyim eşyası ithalatında tır karnesi muafiyeti uygulanmayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri ithalatında kayda alma uygulaması kuralları düzenlendi.

Tebliğ kapsamında düzenlenen kayda alma uygulamasından bir özet beyan veya tır karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında, brüt 25 kilogram veya daha az miktarda yapılan ithalatlar için sağlanan muafiyet, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ürünlerinde uygulanmayacak.