Kuru fasulye üretimiyle hem ekonomiye hem istihdama katkı sağlanıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde "tarım havzası" olarak bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 45 bin dekarda 13 bin ton yemeklik ve sertifikalı tohumluk kuru fasulye üretimi gerçekleştirildi.

Verimli arazilerin tarıma kazandırılması ve teknolojik imkanların kullanılmasıyla bölgenin önemli merkezlerinden biri olan Ahlat'ta Konya ve Niğde'den sonra ülkenin kuru fasulye ihtiyacının büyük bölümü üretiliyor.

3 bin dekarda tohumluk, 42 bin dekarda da yemeklik kuru fasulye üretiminin yapıldığı ilçede hasadı ve işlemleri tamamlanan ürünler birçok ile gönderiliyor.

Tarımsal üretimle binlerce mevsimlik tarım işçisine de ekmek kapısı olan Ahlat'ta üretilen ürünlerin pazarlanmasıyla ekonomiye de katkı sağlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, AA muhabirine, ilçede bu yıl 45 bin dekar alanda kuru fasulye ekiminin yapıldığını belirtti.

Ahlat'ta üretilen kuru fasulyenin tadı ve aromasından dolayı pazarda ilgi gördüğünü söyleyen Keskin, "Ahlat kuru fasulyesi, hasattan sonra gerek ilçemizdeki fasulye eleme ve paketleme tesisinde gerekse diğer illerdeki satıcılar vasıtasıyla tüketicilerin sofrasına ulaşıyor. İlçemizde bu yıl yemeklik ve tohumluk olmak üzere 13 bin ton kuru fasulye üretildi. Bu ürünle milli ekonomiye 350 milyonluk katkı sağlandı." dedi.

Üretimin her safhasında mevsimlik tarım işçilerinden faydalandıklarını ifade eden Keskin, bu yıl ekiminden hasadına kadar 7 bin kişinin çalıştığını kaydetti.

"ÜRÜNLERİN YÜZDE 50'SİNİ İLÇEDE İŞLİYORUZ"

İlçede faaliyet gösteren paketleme tesisinin sahibi Kenan Örken de kentte üretilen kuru fasulyenin yüzde 50'sini 10 bin metrekare kapalı alanı bulunan tesislerinde eleyerek sınıflandırıp paketledikten sonra Türkiye'nin tüm illerine pazarladıklarını söyledi.

Ahlat'ın kuru fasulye üretiminde ülkede önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Örken, şunları kaydetti:

"Yemeklik fasulyede yaklaşık yüzde 13'lük üretimle Türkiye'de 3'üncü, sertifikalı kuru fasulye tohumu üretiminde de yüzde 70'le birinciyiz. 3 ilçemizde fasulye ekiliyor. Bu ilçelerde 2 bin 500'e yakın çiftçi fasulye ekiyor. Bunların yüzde 85'ine ulaşabiliyoruz. Ürünlerin yüzde 50'sini ilçede işliyoruz, geri kalanını tüccarlar alıyor."

Örken, yüksek rakımı ve toprak yapısından dolayı farklı aroması olan ince kabuklu Ahlat fasulyesinin ülke genelinde tercih edildiğini dile getirdi.

Ülkenin her tarafında Ahlat fasulyesinin tanınmaya başladığını ifade eden Örken, "72 ilde bayilik ağımız ve 122 satış noktamız var. Burada üretilen ürünleri Türkiye'nin her tarafına ulaştırmaya çalışıyoruz. Kuru fasulye ilimizde hem istihdam oluşturdu hem de çiftçiler için alternatif ürün oldu. Tarım, sanayi ve çiftçiler yönünden bundan memnunuz. İnşallah bundan sonra daha fazla üretim olacak ve daha fazla ürün yelpazesine sahip olacağız." diye konuştu.