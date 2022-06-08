Kuru kayısı ihracatında 10 ayda 340 milyon 706 bin dolarlık gelir

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında gazetecilere ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İhracat sezonunun bitmesine 2 ay kaldığını, haziran ve temmuz ayı ihracatının ardından bu sezonu kapatacaklarını belirten Özcan, mayıs ayında 3 bin 616 ton kuru kayısı ihraç ederek 20 milyon 246 bin dolar girdi sağladıklarını belirtti.

Bir önceki sezonun 10 ayında 78 bin 353 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 260 milyon 115 bin dolar gelir elde ettiklerini hatırlatan Özcan, "İhracat rakamlarımız çok sevindirici. Miktar olarak bir önceki sezonun 4 bin ton gerisinde olmamıza rağmen ihracat gelirimizde 80 milyon 600 bin dolarlık fark var. Aradaki fark ihracat gelirlerimizi ne kadar arttırdığımızı ortaya çıkarmakta." ifadelerini kullandı.

Özcan, hedeflerinin kuru kayısı ihracatından 500 milyon dolar gelir elde etmek olduğunu söyledi.

Yeni sezonda kayısı hasadının 1 Temmuz'da başlayacağını aktaran Özcan, "Tahmini kuru kayısı rekolteleri ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kurduğu komisyonun saha çalışmaları sona erdi. Bir kaç güne kadar da gerçekleştirilecek bir toplantıyla da nihai sonuca bir an önce ulaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi umut ediyoruz." diye konuştu.