Kurum: İklim Şûrası Konya’da yapılacak

ABD'nin ev sahipliğindeki "Enerji ve İklim" konulu Büyük Ekonomiler Forumu (MEF) Bakanlar Toplantısı, önceki gün çevrimiçi olarak düzenlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, ilk oturumda yaptığı konuşmada, Glasgow 26. Taraflar Konferansı'ndan dünya için önemli kazanımlarla ayrıldıklarını dile getirdi. Kurum, "Küresel sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlandırmak için ihtiyaç duyulan kararlılığı gösterdik. Artık bundan sonra Kural Kitabı ve Taraflar Konferansı kararlarıyla birlikte, Paris İklim Anlaşması'nın uzun dönem hedefini hep birlikte yerine getirmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
26. Taraflar Konferansı'nda çelik üretimi, sıfır emisyonlu araçlar, karayolu ulaşımı, orman kaybını ve arazi bozulmasını tersine çevirmeye yönelik Türkiye tarafından verilen tüm taahhütlerin arkasında olduklarını da vurgulayan Kurum, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda strateji ve eylem planlarını güncellemek amacıyla şubatta yapılacak İklim Şûrası'nın Konya'da gerçekleştirileceğini bildirdi.