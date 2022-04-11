Kurum: Kentsel dönüşüm ağı kurduk

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 1. Etap ve Sarıgöl 12B kentsel dönüşüm projelerinde oturan hak sahipleriyle iftarda bir araya geldi. İftar programına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programında konuşan Bakan Murat Kurum, "Bundan tam iki yıl önce Gaziosmanpaşa'mıza bir söz vermiştik. 'Gaziosmanpaşa ve komşu ilçelerinde iki yeni ağ oluşturacağız. Bunların biri dönüşüm diğeri ise yeşil ağ' demiştik. Gaziosmanpaşa'da yaptığımız yeni dönüşüm projelerimizi; Sultangazi, Esenler, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'daki çalışmalarımızla birleştirerek, İstanbul Avrupa yakasında adeta bir kentsel dönüşüm ağı ördük. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya'dan Bağlarbaşı'na, Sarıgöl'den Yenimahalle'ye ve Pazariçi'ne kadar toplam 6 proje alanında ilk 1.000 konutumuzu 2021 yılında sizlere teslim ettik" dedi.