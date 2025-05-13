Kurum’dan belediyelere müsilaj uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde yeniden müsilajın görülmesine vurgu yaparak, belediyeleri uyardı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen '2. Uludağ Çevre Forumu'nda konuşan Kurum, belediyelerin, vazifelerini yeterince yerine getirmediğini belirterek, "Marmara'ya kıyısı olan belediyelerimizden vakit çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Bekleyecek zaman kalmadı" dedi. "Çevrede, depremde siyaset olmaz" diyen Kurum, Marmara'da olduğu gibi Bursa'da da önlemler alacaklarını, denetimleri yoğun bir şekilde yapacaklarını, her türlü yaptırımı uygulayacaklarını vurguladı. Öte yandan Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Balıkçı Barınağı'nda kanalizasyon suyunun arıtılmadan denize döküldüğünü tespit edip, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesisleri İşletme Birliği'ne 4 milyon lira ceza uyguladı.