Kuş gribi bahane zam şahane!

Son dönemde artışa geçen yumurta fiyatlarının arkasından yine bir fırsatçılık çıktı. Afyonkarahisar'ın Başmakçı ve Denizli'nin Honaz ilçelerinde yumurta üretim tesislerinde kuş gribi vakalarına rastlanması üzerine bölgenin karantinaya alınmasıyla fırsatçılar da harekete geçti. Bir haftada yumurta fiyatlarına yüzde 10'dan fazla zam yapan fırsatçılar, bir taraftan da "Piyasada yumurta yok" algısı oluşturmaya başladı.Türkiye'de toplam 120 milyon adet tavuk var. Afyonkarahisar'ın Başmakçı'da 2 milyon 850 bin, Denizli'nin Honaz'da ise 500 bin olmak üzere toplam 3 milyon 350 bin adet tavuk itlaf edildi. Yani itlaf edilen tavuk sayısı toplam tavuk sayısının yüzde 5'ini dahi bulmuyor. Günlük 90 milyon adet yumurta üretildiğini belirten sektör temsilcileri son dönemde yüzde 10'luk üretim fazlasının bulunduğuna dikkat çekiyor.Çok küçük bir bölgede görülen vakaların ardından Tarım Bakanlığı'nın hızlı hareket ettiğini ve bölgeyi karantinaya aldığını belirten sektör oyuncuları, "Şu an fiyat artışını gerektirecek hiçbir durum yok ancak her kuş gribi vakası haberlerinin ardından fırsatçılar harekete geçiyor, fiyatları artırıyor" diyor. Üreticide L boy yumurtanın 1.90 TL olduğunu anlatan sektör oyuncuları, fırsatçılık yaparak fiyatları artıranlara karşı acil harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.YUMTAT Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Kaya, toplam 3.3 milyon tavuğun itlaf edildiğini belirterek, "Sayı çok sınırlı, toplam üretimi asla etkilemez. Kaldı ki son dönemde yüzde 10'luk bir üretim fazlası vardı" dedi. L boy 30'lu yumurtayı 57 TL'den perakendeye verdiklerini anlatan Kaya, "Kuş gribi bahanesiyle yumurtanın tanesini 3 liraya kadar yükseltenler olmuş. 30'lu koliyi 90 liraya satıyorlar. Zor dönemlerden geçen ülkemiz için bu fırsatçılık vatana ihanettir. Fırsatçılık devam ederse Ticaret Bakanlığı ihracatı yasaklasın" açıklamasında bulundu.BurdanYumurta markasıyla üretim yapan Matlı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa'da bulunan tavuk çiftliklerinde herhangi bir vakanın görülmediğini belirtti. "Bakanlık çok hızlı hareket etti, kontrolleri artırdı" diyen Matlı, kendilerinin de önlemlerini artırdıklarını kaydetti. Matlı, "Ancak bu haberlerin piyasada etkisi oluyor. Fiyatlar yüzde 10 arttı" dedi.