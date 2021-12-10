Kuveyt Türk ile Param arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk ile elektronik ödeme sistemleri ve finansal teknoloji alanının lider şirketi Param arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşması ile Kuveyt Türk, Param ekosistemine dâhil oldu. Böylelikle Kuveyt Türk'ün CebimPOS ürününü kullanan işletmeler müşterilerine Param altyapısını kullanarak çok daha geniş bir ağ üzerinden avantajlar sunacak, 22 banka ve 9 kart markası üzerinden taksitli işlem yapabilecek. Param ise Kuveyt Türk'ün geniş müşteri ağından faydalanacak.

İmza töreninde konuşan Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, "Param altyapısını kullanarak müşterilerimize çok daha geniş bir ekosistemin içinde hizmet vereceğiz. Kuveyt Türk olarak işletmelerin yanında olmaya ve esnek çözümler sunmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız CebimPOS hizmeti, sahada yoğun satış yapan firmalara büyük kolaylık sağlamıştı. Şimdi bir adım daha attık, bugüne kadar müşterilerimiz yalnızca Kuveyt Türk kartları üzerinden taksit yapabiliyorken bu iş birliği sayesinde tüm banka kartlarından taksit yapabilir hale gelecek. Böylece, 22 banka ve 9 kart markasını daha Kuveyt Türk müşterilerinin taksit sistemine dâhil etmiş olduk" şeklinde konuştu.

Kuveyt Türk gibi Türkiye'nin köklü finans kuruluşlarından biriyle iş birliğine gitmenin Param için önemine dikkat çeken Param Kurucusu Emin Can Yılmaz ise, "Yeni dönemde bankaların üstlendiği tahsilat, ödeme, mikro kredilendirme gibi pek çok işte FinTech'ler de önemli roller üstlenecek. Dünyada bu dönüşüm başladı, ülkemizde de hızla ilerliyor. Şuan Türkiye'nin lider finansal teknoloji kuruluşu olarak, dijital bir bankadan beklenen her hizmeti verebilme vizyonuyla kurulduk. ParamPOS; ParamKart, ParamKredi ürünlerimiz ile bugün kurumsal ve bireysel müşterilerimize uçtan uca finansal hizmetler sunuyoruz. Hedefimiz 2024 yılına kadar bankalar dahil tüm finansal kuruluşlar sıralamasında ilk 10'a girebilmek. Kuveyt Türk, bu yolda bize büyük bir güç verecek" dedi.

KUVEYT TÜRK HAKKINDA

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa ve Türkiye'de sektörün ilk sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye'de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye'de iki Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 441 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya'daki iştiraki KT Bank AG'yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, "Değerlerimizle büyüyoruz" stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.