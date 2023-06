Kuzey Afrika’da stratejik durak Libya

Türkiye ile Libya arasında ekonomik ilişkiler ülkedeki normalleşme ile hız kazanmaya başladı. İki ülke arasında son dönemde ikili işbirliği anlaşmaları, yuvarlak masa toplantıları ve bu rada verilen mesajlar da karşılıklı isteği ortaya koyuyor. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mohamed Al-Hawij'in katılımı ile gerçekleşen yuvarlak masa toplantılarında iki ülkenin iş insanları dört ana sektörü stratejik alanlar olarak belirledi.Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mohamed Al-Hawij, Türkiye ve Libya arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması gerektiğini kaydetti. Al-Hawij, "Geçmişten kalan sorunlu ödemeleri ödemeye hazırız. Enerjide kaynak zengini bir ülkeyiz. Türk kurumları ve şirketleri ülkemize gelip petrokimya tesisi kurmalı. Orta vadede ise ticaret hacmimiz 4 kattan fazla artacak güçte. Bunun için petrokimya, hizmet, bilişim ve uluslararası fuarcılık olmak üzere öncelikli dört sektörde proje geliştirilmeli" dedi.Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil de, "Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mohamed Al-Hawij'in hedefleri doğrultusunda petrokimya, hizmet sektörü, bilişim ve uluslararası fuarcılık alanı ilk aşamada hedeflenen projeleri barındırırken, hizmet sektöründe duran projelerin tekrar hayata geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu. İki ülke arasında bu sektörlerde işbirliği gerçekleşirse Türkiye'nin bölgesel güçten küresel güç statüsüne geçmesi de sağlanacak. Karanfil, "Libya'nın Kuzey Afrika'da Mısırla birlikte bölgesel güç olmasını doğrudan sağlayacak. Libya sadece Kuzey Afrika için değil, Akdeniz ile birlikte Avrupa'nın hatta Orta Doğu'nun da istikrarını yakından ilgilendirmekte. İlk olarak enerji konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmeler yapıp bu alanda atılım yapmamız ve daha da önem kazanan enerjide söz sahibi olmamızı da olumlu yönde etkileyecek" şeklinde konuştu.İNŞAAT, enerji, teknoloji, siber güvenlik, sağlık, turizm gibi sektörlerin burada öne çıktığını aktaran Karanfil, "Libya aynı zamanda Afrika'nın dünyaya açılan kapısı. Türkiye jeopolitik olarak dünyada merkezi bir noktada. Libya da bugün hem Avrupa'nın merkezinde hem de Afrika'nın neredeyse kalbine gidecek bir noktada. Dolayısıyla her türlü ticarette de Libya doğal bir işbirliği kapısı. Libya'nın tek geliri şu an petrol. Libya'nın bu gelirini çeşitlendirmesi lazım. Yalnızca petrole dayalı bir ekonomi gütmemeli. Çünkü yenilenebilir enerjiyi göz önünde bulundurduğumuz zaman, hükümetlerin alternatifleri sürekli masaya yatırması ve iş insanlarının bu alternatiflerle ülkeyi zenginleştirmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.LİBYA'DA atıl fonların olduğunu belirten Murtaza Karanfil, şunları söyledi: "Libya'nın 74 milyar varil petrolü ve 174 trilyon metreküp doğalgazı var. Ülkenin sınır ticareti imkânı var. Dolayısıyla ben inanıyorum ki yüzde 50 Libya fonlarından yüzde 50 yerli ve yabancı fonlardan çok rahat ortaklıklar yapılabilir. Bu arada lojistiği pahalı olan ama petrokimya veya ham maddesi Libya'da bulunan her ürün size yüzde 30 ila 50 arası bir maliyet avantajı sağlayacaktır. 35 yıllık Libya deneyimim bunu gösteriyor. Ciddi anlamda vergi muafiyetleri ve teşvikler var. Ancak bu inancın yenilenmesi açısından, kesinlikle başlangıcın Libya fonlarından olması elzemdir."LİBYApetrolde Avrupa'nın üçüncü tedarikçisi. Libya'nın Afrika'nın tamamı üzerinde hem ekonomik hem de güvenlik bağları ve ciddi irtibatı var. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanımız Muhammed Al-Hawij, Libya'nın bütün Avrupa'ya yetecek enerjiyi vermeye hazır olduğunu belirtti. 1972 yılında, Türk müteahhitlik sektörü Libya'da iş yapmaya başladı. Bu süreçte Libya'da 30 milyar dolara yakın proje gerçekleştirildi. Dünyada 500 milyar dolarlık projeye imza atan Türk müteahhitleri, ilk yurtdışı tecrübesini de Libya'da edindi.