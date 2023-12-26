Kuzey Kıbrıs, “2024’te Yurtdışında Mülk Satın Alabileceğiniz 5 Uygun Fiyatlı Yerler” arasında yer aldı

Miracle Cash & More firması, "Phoenic" ismiyle dünyada sayılı uygulamaları olan teknoloji tabanlı bir turizm-yatırım projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Phoenic, Forbes tarafından dünyanın en değerli ve prim getirecek yerlerinden biri olarak ilan edilen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, İskele ilçesinde inşa edilecek bir teknoloji oteli projesi.

Amerika'nın en prestijli iş dünyası dergilerinden biri olan Forbes, geçtiğimiz günlerde "2024'te Yurtdışında Mülk Satın Alabileceğiniz 5 Uygun Fiyatlı Yer" başlıklı tavsiye haberinde liste başında Kuzey Kıbrıs'a da yer vermişti.

KKTC'deki gelişimi göz önünde bulunduran dergi, bölgedeki turizme dikkat çekerek, yatırımcılara lüks otelleri, golf sahaları, üst düzey marinaları ile büyük bir potansiyel barındıran, yatırım yapılabilecek en uygun fiyatlı ülke olarak Kuzey Kıbrıs'ı tavsiye etti.

Forbes'un haberinde, "Dünyanın her yerinde, yabancı yatırımı memnuniyetle karşılayan ve hatta belirli yatırımlar karşılığında oturma izni ve diğer avantajlar sunarak yabancı yatırımı teşvik eden dinamik pazarlar var. Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de bir ada ülkesidir. Uzun kumlu kıyıları, bol güneş ışığı, mükemmel mutfağı ve dost canlısı bölge halkıyla tanınır. Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyi arasındaki tarihsel gerilimler, yakın zamana kadar turizm ve kalkınmanın güneye odaklandığı anlamına geliyordu. Bugün ilişkiler rahat ve sınırın her iki tarafında da işler olağan şekilde devam ediyor. Bu durum gayrimenkul yatırımcıları ve yurt dışında ev almak isteyenler için fırsat yaratıyor çünkü Kuzey Kıbrıs'ta fiyatlar daha uygun ve turizm patlamasına doğru gidiyor. Dünya bu cazibeyi yakaladıkça yeni oteller, açılıyor" deniliyor.

Miracle Cash & More tarafından gerçekleştirilecek Phoenic, projesi, işte tam burada, Forbes'un yatırım yapılabilecek en değerli bölgelerden biri olarak adlandırdığı, yeşille mavinin bütünleştiği bir noktada, Turizmin gözbebeği bir kıyı şeridi olan İskele'de yer alacak.