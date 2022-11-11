Kuzey Marmara Otoyolu 5 bin fidanı toprakla buluşturdu

'4 MİLYON 955 BİN FİDANIN DİKİMİNİN GERÇEKLEŞTİRDİK'

Kuzey Marmara Otoyolu'nun inşasıyla doğaya saygılı faaliyetler yürüttüklerini aktaran Aynur Uluğtekin ise şunları söyledi:

"Kuzey Marmara Otoyolu olarak, doğaya ve ekolojik dengeye karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, güvenli ve konforlu ulaşımın geleceği için attığımız her adımda yeşil odaklı yaklaşım ile faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın en geniş 4 şeritli tünelleri ve 415 kilometrelik yeni nesil akıllı ulaşım ağımızla ülkemize küresel ölçekli bir değer katarken, 2018 yılından itibaren de her yıl ortalama 1 milyon dikimi gerçekleştirdik. Kuzey Marmara Otoyolu olarak bugüne kadar İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerimizi kapsayan yol ağımızda 4 milyon 955 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdik."

'5 MİLYON HEDEFİMİZİ, 6 MİLYONLA KAPATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bugüne kadar kurum olarak ağaçlandırma konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Uluğtekin, "2022 yılının sonuna kadar inşallah 1 milyon 100 bin fidanımızı toprakla buluşturmuş olacağız. İşletme süremizin sonuna kadar öngörülen 5 milyon fidanla buluşmayı biz 6 milyonla kapatacağımızı düşünüyoruz. Çünkü bizim ülkemize, milletimize, gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi daha yeşil bir dünya ile buluşturmak için bu bilinçle ülkemizin ağaçlandırma seferberliğinde rol almış durumdayız" diye konuştu.