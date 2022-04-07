KVKK Başkanı Bilir: Evrensel hukuk kuralları metaversede de geçerlidir

KVKK'de 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü kapsamında düzenlenen programa Prof. Dr. Bilir, yargı mensupları, kurum personeli ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Bilir, kişisel verilerin temel bir insan hakkı olduğunu belirterek verilerin korunmasının, kişinin kendisinin korunması olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na değinen Bilir, kanundaki hakim anlayışın hukuka uygun veri işleme olduğunu, bu nedenle kanun ile kurumun yasaklayıcı değil, düzenleyici bir anlayış prensibiyle hareket ettiğini bildirdi. Bilir, kanunla temel hak ve özgürlüklerin korunmasının amaçlandığını, veri işlemenin disiplin ve düzen altına alınmasının hedeflendiğini vurguladı.

Konuşmasında KVKK'nin 12 Ocak 2017'de göreve başladığını anımsatan Bilir, bugüne kadarki faaliyetlere ilişkin şunları paylaştı:

"Kurulumuz, bugüne kadar 12 bin 192 ihbar ve şikayetin 10 bin 696'sını sonuçlandırmıştır. CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) kanalıyla gelen 9 bin 911 başvurunun 9 bin 693'ünü cevaplandırmıştır. Diğer taraftan kurula 779 veri ihlal bildirimi intikal etmiş, bunlardan 181'i ilan edilmiştir. Kurulun görev ve yetki alanına giren çeşitli konularda ise 762 hukuki görüş verilmiştir."

"TEKNOLOJİYİ SİZ KULLANIN AMA O SİZİ KULLANMASIN"

Kişisel verilerin korunmasının sadece hukuk kurallarının uygulanmasından ibaret olmadığını, verilerin korunmasının aynı zamanda da bir kültür olduğunu söyleyen Bilir, başta çocuklar ve gençlere veri korumanın öneminin anlatılarak, veri koruma kültürü oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Gençlere, "teknolojiyi siz kullanın ama o sizi kullanmasın" tavsiyesinde bulunan Bilir, yapay zeka ve metaverse gibi teknolojiler kullanılırken de temel yaklaşımın bu olması gerektiğini söyledi.

Dijital çağda bilişim teknolojilerinin yeni becerilerini öğrenmenin temel bir gereksinim olduğuna işaret eden Bilir, şöyle devam etti:

"Burada esas olan dijital çağda kalmak değil, dijital çağda insan olarak kalabilmektir, teknolojiyi güzel amaçlarla ve insanlık yararına kullanmaktır. Dolayısıyla evrensel hukuk kuralları meta evrende de, metaversede de geçerlidir. Bu çerçevede teknoloji ve kişisel verilerin korunması dengesini gözeten sistemlerin tasarlanması, insanlığın geleceği adına son derece önem arz etmektedir."

Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başka bir programı nedeniyle etkinliğine katılamadı.