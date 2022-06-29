KYK burs ve kredi ödemeleri için bekleyiş başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan bu ödenek her ayın başında belirlenen tarih aralıklarında öğrencilerin TC kimlik numaralarına göre hesaplara yatıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala "KYK bursları erken yatacak mı, bayramadn önce yatar mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'nda ödemeler erkenden yapılmıştı. Peki, bu bayramda da ödemeler erkenden yapılacak mı, KYK bursları ne zaman yatacak? İşte detaylar...