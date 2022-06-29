KYK burs ve kredi ödemeleri için bekleyiş başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan bu ödenek her ayın başında belirlenen tarih aralıklarında öğrencilerin TC kimlik numaralarına göre hesaplara yatıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala "KYK bursları erken yatacak mı, bayramadn önce yatar mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'nda ödemeler erkenden yapılmıştı. Peki, bu bayramda da ödemeler erkenden yapılacak mı, KYK bursları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.
Temmuz ayı ödemelerinin ise Kurban Bayramı nedeniyle erken yatması beklense de konuya dair net bir açıklama gelmedi.
2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:
Lisans öğrencileri 850 lira
Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira