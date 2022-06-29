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Haberler Ekonomi Haberleri KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı KYK burs ödeme tarihleri 2022!
Giriş Tarihi: 29.6.2022 20:12

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı KYK burs ödeme tarihleri 2022!

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı KYK burs ödeme tarihleri 2022!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her ay üniversite öğrencilerine sağlanmakta olan KYK burs ve kredileri ödeme tarihleri için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Bilindiği gibi Kurban Bayramı’na artık çok kısa bir süre kaldı. Bu noktada ödemelerin erkenden yapılıp yapılmayacağı konusu merak ediliyor. Hal böyleyken “KYK bursları erken yatacak mı, bayramadn önce yatar mı, ne zaman yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bayram bu yıl 9 Temmuz tarihinde idrak edilecek ve bazı ödenekler erkenden vatandaşların hesaplarında olacak. Peki, bu durum öğrenci bursları için de geçerli mi, KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KYK burs ve kredi ödemeleri için bekleyiş başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan bu ödenek her ayın başında belirlenen tarih aralıklarında öğrencilerin TC kimlik numaralarına göre hesaplara yatıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala "KYK bursları erken yatacak mı, bayramadn önce yatar mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'nda ödemeler erkenden yapılmıştı. Peki, bu bayramda da ödemeler erkenden yapılacak mı, KYK bursları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KYK Mayıs ayı bursları ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi? KYK burs ve kredi ödemeleri için beklenen haber geldi! İşte tüm detaylar

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

Temmuz ayı ödemelerinin ise Kurban Bayramı nedeniyle erken yatması beklense de konuya dair net bir açıklama gelmedi.

KYK Mayıs ayı bursları ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi? KYK burs ve kredi ödemeleri için beklenen haber geldi! İşte tüm detaylar

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

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KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı KYK burs ödeme tarihleri 2022!
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