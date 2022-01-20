Giriş Tarihi: 21.1.2022

Laleli ticareti de Trendyol’a taşındı

5 yılda 5 milyar liralık yatırıma hazırlanıp, 2023’te halka arzı planlayan Trendyol, yurtdışında da etkin olacak. Çağlayan Çetin, bavul ticaretini de Trendyol’a taşıdıklarını söyledi