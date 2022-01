Laleli ticareti de Trendyol’a taşındı

Birdönem ticaretin kalbinin attığı Laleli'deki bavul ticareti de 220 bin satıcıya ulaşan Trendyol'a taşındı. Dünyanın önde gelen e-ticaret plaftormu Trendyol 5 yılda 5 milyarlık yatırıma hazırlanırken, halka arzda hedef 2023 sonu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, İstanbul ve gelecek yıl için e-ihracat hacmi hedefinin 1 milyar dolar olduğunu belirterek, "Şu an Almanya 'da trendyol.de domaini altında müşterilerle bir araya geliyoruz. Yakında Avrupa 'nın birçok ülkesinde olacağız. Avrupa pazarını Orta Doğu pazarı takip edecek" dedi. Çetin, Trendyol'un doğrudan ve dolaylı yaratacağı istihdamın gelecek yıl 2.4 milyona ulaşacağını söyledi.Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ve devlet fonlarının Trenyol'un yatırımcısı olduğunu anımsatan Çetin, son yatırım turuyla sağlanan yeni global hissedarlık yapısının Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 'ya yönelik yatırım ve büyüme hedefleri bakımından çok önemli olduğunu söyledi. Platform üzerinden satılan ürünleri Avrupa ve Orta Doğu'da müşterinin kapısına kadar götürmek istediklerini belirten Çetin, bu amaçla yurt dışında bazı noktalarda ayrıştırma merkezleri ve depolar kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Çetin, "Türk üreticileri için Avrupa, Orta Doğu ile beraber 500 milyonluk yeni bir pazar var. İhracat yapıyoruz ama oradaki marka ve toptancılara. Almanya'daki müşteri, oradaki Trendyol aplikasyonundan girip ürününü satın alabiliyor. Almanca ve Arapça gibi lokal diller de entegre edilecek. Bunların da altyapısına yatırım yapıyoruz. Hakkâri'de, Van'da üretilen ürünü nasıl Ankara ve İstanbul'a taşıyorsak bundan sonraki hedefimiz Türkiye 'deki ürünleri Berlin'de, Riyad'da, Dubai'de müşterinin kapısına kadar götürmek. Önümüzdeki 5 sene 5 milyar dolarlık hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım düşünüyoruz" dedi.Yurt dışındaki yatırımları tamamen Trendyol markası adıyla yürüteceklerini belirten Çetin, platformun isminin Avrupa'da ve Orta Doğu'da karşılığı olduğunun altını çizdi. Stratejik ortakları olan Ali Baba'nın da bu hedefi desteklediğini belirten Çetin, aynı zamanda rakip de olacaklarını ifade etti. Yurt dışında Türkiye'nin güçlü olduğu hazır giyim ve tekstil ürünlerine yönelik talebe dikkati çeken Çetin, "Kalite ve fiyat olarak bizim ürünlerimiz diğer ülkelere göre avantajlı. Türki Cumhuriyetler de de büyük ilgi var. Bavul ticaretini de Trendyol'a taşıdık" diye konuştu. Şirketin geçen yıl 150 milyon dolar hacminde doğrudan e-ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Çetin, "Müşterilerin platformdan satın aldıkları ürünlerden oluşan ticaretin toplam hacmi 115 milyon dolara, toplam ihracat hacmi ise 265 milyon dolara ulaştı" dedi.arz planlarını anlatan Çetin, "Halka arzda üçte bir ciromuzun ihracattan geldiğini görmek istiyoruz. Zamanlama olarak hedeflerimize 2024-2025 yıllarında ulaşabiliriz. Belki 2023'e kadar da o hedeflere ulaşabiliriz. Türk şirketi olarak İstanbul ve başka bir pazarla beraber ikili halka arz olabileceğini düşünebiliriz. İkinci yer Londra mı olur, New York mu olur, o günkü duruma bakarız. New York teknoloji şirketleri için önemli bir borsa" açıklamasını yaptı.TRENDYOL İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar da, Trendyol'un enflasyonla mücadelede çok büyük bir araç olduğunu söyledi. Acar, e-ticaretin rekabetçi yapısının enflasyon üzerinde de baskısı olduğuna dikkati çekerek, "Bizdeki fiyatlar enflasyonun yüzde 4 altında. Buradaki fiyatlar da enflasyon sepetinde dikkate alınmalı. Son elde ettiğimiz Kasım 2021 datasına göre Trendyol'da toplam fiyatlar gerilemiş" yorumunu yaptı.