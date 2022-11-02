Laleli’de Afrika rüzgarı esiyor

KÜRESEL arenada yaşanan savaşlar ve salgınlar Türkiye'nin geleneksel pazarlarındaki dengeleri de değiştirmeye başladı. Genellikle Rusya pazarına çalışan Laleli'de bugün neredeyse 70 milletten insan alışverişe geliyor. Rusya'dan daha büyük pay ise artık Afrika ülkelerine ait. Bilindiği üzere şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Moskova'yı tarihin en büyük ambargo ve yaptırımlarına maruz bıraktı. Çin, İran'ın yanı sıra Türkiye'yi çıkış kapısı olarak gören Rusya ile ticaret hacmi rekor düzeyde arttı. Ancak beklenenin aksine geleneksel pazar tekstil ürünleri ise büyümenin aksine kısmen düşüş yaşamaya başladı.Rusya'nın geçmişte Türk tekstil piyasasında büyük pay aldığını söyleyen Laleli'nin tanınmış firmalarından Zalel Group'un Yönetim Kurulu Üyesi Metin Oruç, Türk üreticilerin hâlâ Rusya pazarını yeterince kullanamadığını dile getirdi. Artan ticaretin altında tekstil ürünlerinin değil özellikle makine ve elektronik eşyaların oluşturduğunu söyleyen Oruç, "Geçmişte Laleli denilince tekstil ve giyim öndeyken şimdilerde farklı sektörler de gözde olmaya başladı. Lüks markaların ambargolarıyla karşı karşıya kalan Ruslar, bu ürünleri Avrupa'dan değil Türkiye'den almaya başladı. Rusların genel itibarıyla modaya ve marka ürünlere olan ilgisi biliniyor. Bizim de tasarım konusunda başarılı, marka konusunda da etkili konuma girmemiz gerekiyor. Ambargoların bizlere olumlu etkisi olacaktır. Bu süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Ama Laleli eskisi gibi sadece Rusya'ya bağlı degil. Afrika pazarı şuan çok güçlü" dedi.