Lastiğin ötesine geçip mobilite şirketi olacak

İzmit ve Aksaray'daki iki fabrikasında 13.5 milyon lastik üreten Brisa, lastiğin ötesine geçip mobilitede oyun kurucu olmayı hedefliyor. Lastikte, hızlı bakım ve filo çözümlerinde hizmet veren Brisa, mobilitenin getirdiği değişimlere uyum sağlayan yeni ürünler, lastiğin ötesinde hizmetler ve dijital dünya ile uyumlu iş modellerini hayata geçirmeyi planlıyor.Brisa'nın mobilite hedefinin en büyük adımı 2022'de, araç takip sistemleri firması Arvento'yu satın alması oldu. Brisa, servis ağıyla ve lastik ürünleriyle Arvento verilerini birleştirerek farklı mobilite çözümlerini sektöre sunacak. Mobilite yolculuğunu Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel ile Brisa Satış Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor anlattı.