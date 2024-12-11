Lastik üreticisi 17 şirkete rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, rakipler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, yeniden satış fiyatı belirleme, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı ile münhasırlık anlaşmaları yapılması ile bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü bakımından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Söz konusu 17 teşebbüs, otomotiv lastiği sektöründe üretici, distribütör ve bayi olarak faaliyet gösteriyor. Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları anlamına gelmiyor.