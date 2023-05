LastikPark – Hankook yaz kampanyası başladı!

Türkiye'nin en büyük çok markalı lastik perakende zincir markası olan ve 81 ilde 500'ün üzerinde bayisiyle hizmet veren LastikPark, dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Hankook ile tek seferde yapılacak 4 adet 16'' jant ve üzeri yaz ve dört mevsim lastik satın alımlarına özel kampanyada iş ortaklığına gidiyor.

Kampanya kapsamında, 17 Nisan – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında, anlaşmalı LastikPark bayilerinden tek seferde yapılan Hankook marka 4 adet 16'' jant yaz ve dört mevsim lastikleri için 350 TRY, 17'' jant yaz ve dört mevsim lastikleri için 500 TRY, 18'' jant ve üzeri yaz ve dört mevsim lastikleri için 650 TRY değerinde Dijital Alışveriş Kodu tanımlanacak. Tanımlanan Dijital Alışveriş Kodu gıdadan giyime, mobilyadan ev tekstiline birçok mağazada kullanılabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen tüketicilerin, isim-soyisim, GSM numarası, e-mail adresi, satın alınan lastik ebatı, fatura numarası ve fatura görselini hankookodul.com adresindeki forma eksiksiz ve doğru şekilde eklemesi yeterli olacak.

Kampanya detayları için LastikPark web sitesini veya hankookodul.com kampanya sitesini ziyaret edebilirsiniz.