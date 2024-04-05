LastikPark’tan bayram öncesi güvenli seyahat önerileri

Ramazan Bayramı öncesi yolculuk planları yapılmaya, bavullar hazırlanmaya başlandı. Birçok kişinin bayramda sevdikleriyle vakit geçirmek için gün saydığı bu dönemde dünyaca ünlü lastik markalarını tek çatı altında sunan ve geniş bayi ağıyla tüketicilere ulaştıran LastikPark, sürücülere güvenli seyahat için uyarılarda bulundu.

Aracınızın ve lastiklerinizin periyodik bakımını aksatmayın

Yolculuk öncesinde aracınızın periyodik bakımını aksatmamalı, motor soğutma sıvısı, motor yağı ve cam suyu kontrol seviyelerinin doğru olduğundan emin olmalısınız.

Araç bakımının yanı sıra güvenli bir yolculuk için hayati önem taşıyan lastiklerinizin mevsime olan uygunluğunu, basıncını, ebadını, hasar durumunu ve diş derinliğini mutlaka kontrol ettirmelisiniz.

Hava sıcaklıklarının giderek arttığı bu dönemde kış lastiklerinizi değiştirmeli ve yaz lastiklerine geçiş yapmalısınız. Yaz koşullarında kış lastiği kullanılması durumunda lastiklerin daha çok ısınması nedeniyle fren mesafesinin uzadığını, kaza ihtimalinin yükseldiğini, lastiğin yumuşak yanakları nedeniyle keskin virajlarda yoldan çıkma riskinin yüksek olduğunu ve yakıt tüketiminin arttığını unutmamalısınız.

Lastik basıncı, lastiğin sürüş performansını ve ömrünü etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Düşük lastik basıncı, aracınızın kontrolünü zorlaştırır ve lastiğin omuzlarının aşınmasına sebep olurken yüksek lastik basıncı, yol tutuşunu azaltarak lastik tabanının ortasında kalan bölümün daha hızlı aşınmasına neden olmaktadır. Yolculuk öncesi lastik basıncı, yüklü duruma getirilmeli, seyahat şartlarına göre düzenlenmelidir. Aracınıza uygun doğru lastik basıncını öğrenmek için şoför tarafındaki iç kapı kısmına yerleştirilen, lastik hava basıncı tablosundan faydalanabilirsiniz

Seçilen lastik ebadının da otomobilinizin üretici firması tarafından belirlenen özelliklere uygun olması gerektiğini, farklı ebatlarda lastik seçiminin yol tutuşu ve frenleme performansı olumsuz etkilediğini, sürüş güvenliğini tehlikeye attığını hatırlatırız.

Yolculuk öncesi yol tutuş, frenleme ve yol güvenliği için lastiklerinizin diş derinliği kontrolünü aksatmamalı, 1,6 milimetreye indiğinde lastiklerinizi kullanmayı bırakmalısınız. Siz de güvenliğiniz için yolculuk öncesi diş derinliğini kontrol etmeyi unutmayın.

Sürüş öncesi lastik hasar kontrolü ile lastiğin sadece görünen yüzeyinin değil, görünmeyen yüzeyinin de kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

Rot – balans ayarı ihmal edilmemelidir

Seyahat öncesinde ön takıma yapılan rot, jant ve lastiğe yapılan balans ayarının kontrolü sağlanmalıdır. Bu sayede yüksek sürüş konforu yaratılarak lastiğin performansı olumlu yönde etkilenir ve lastiğin asfalta tam basması sağlanır.

Fren, ayna ve far kontrolünü unutmayın

Güvenli bir sürüşün en kritik noktalarından birinin fren olduğunu unutmayarak yolculuk öncesi fren kontrolünü yaptırmalısınız.



Dikkat dağıtabilecek etkenleri azaltın

Uzun yolculuklar esnasında hız limitlerine ve trafik kurallarına uyulması, tüm yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olması, sürücünün dikkatini dağıtabilecek etkenlerin azalması, mümkünse her iki saatte bir mola verilmesi ve yolculuk boyunca bol sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Güvenli sürüşler ve sağlıklı, mutlu bayramlar dileriz!

“ilandır”