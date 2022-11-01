Legurme’yle 100 ülkeye ihracat hedefi

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda, MÜSİAD Expo 2022'de yerini aldı. Türkiye'de "Yayla" markası altında klasik pirinç ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra geleneksel ürünleri, katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren Yayla Agro Gıda Pişir Ye, Isıt Ye, Aç Ye, Aç Kulan kategorileri altında ürettiği ve BPA'sız özel ambalajlarda sunduğu ürünlerini MÜSİAD Expo 2022'de tanıtıyor. Yemek hazır serisine yeni eklenen sebzeli tavuk sote, tavuklu pirinç pilavı, etli özbek pilavı, zeytinyağlı börülce yemeği, zeytinyağlı yeşil mercimek yemeği ve yeni salata hazır serisi de fuarda görücüye çıkıyor.Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, 'Legurme' markası ile global perakende kanallarında kendi kategorisinde önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın sayılı Türk markaları arasına girmeyi planladıklarını belirterek, "Türk gastronomisini dünyaya tanıtan Legurme markası ile 65'ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde değişen tüketici alışkanlıklarına uygun inovatif yatırımlarla ihracat yaptığımız ülke sayısını 100'e çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.Gümüş, Ankara ve Mersin'deki fabrikalarda toplam 85 bin metrekare alan üzerinde üretim yaptıklarını, sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezine sahip olan şirket olduklarını belirtti. Gümüş, "Yılda 35 milyon paket hazır yemek kapasitesi, 1 milyon ton üretim kapasitesi, yurtiçi pazarda 81 ilde 60 binin üzerinde perakende noktası ve globalde, 500 milyon dolar dış ticaret hacmi ile faaliyetimizi sürdürüyoruz. 20 Mayıs'ta halka açıldık. Niğde fabrikasının, 127 bin metrekare alanda kurulması için çalışmalara başladık. Birinci fazda 40 bin metrekare alan üzerine tesis kuracağız. Fonksiyonel gıda ile birlikte katma değerli ürün ailesini büyüteceğiz. Daha sağlıklı bir dünya için var gücümüz ile çalışmaya, öncü şirket kimliğimizi yeni ürünlerle sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.