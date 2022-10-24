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Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:06

Lezita’nın Çıtır Kova’sı Paribu Cineverse’te

Lezita’nın Çıtır Kova’sı Paribu Cineverse’te

Türkiye’nin en önemli piliç eti markalarından olan Lezita, Türkiye’nin en büyük sinema zinciri Paribu Cineverse ile iş birliği yaptı. Lezita’nın çıtır tavuk ürünlerinden oluşan Çıtır Kova’sı Paribu Cineverse salonlarında sinemaseverlere lezzet şöleni yaşatmaya başladı. “İlk”lerin markası Lezita, bu iş birliği ile bir “ilk”e daha imza attı.

Şaşırtıcı lezzetleriyle sektöründe yeniliklere imza atan Lezita, yeni iş birliklerine imza atarak müşterileri ile kurduğu bağı güçlendirmeye devam ediyor. Paribu Cineverse ile ortak bir proje başlatan Lezita, çıtır tavuk ürünlerini sinemalara taşıyarak bir "ilk"e daha imza attı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Gülen yüzümüz ve yenilikçi bakış açımızla başta gençler olmak üzere toplumumuzun gönlünde vazgeçilmez bir konuma sahibiz. Müşterimizle ürünlerimiz sayesinde kurduğumuz bağı, yaratıcı iletişim çalışmaları ve iş birlikleri ile güçlendiriyoruz. Türkiye'nin en büyük sinema zinciri Paribu Cineverse iş birliği ile sıra dışı bir platformda daha fazla insanımıza ulaşma imkanı buluyoruz" dedi.

Pişmiş olarak sunulan "Sinemanın Çıtır Kovası" şimdilik; İstanbul Hilltown Maltepe AVM, Akasya AVM, Emaar AVM, Vadi İstanbul AVM ile İzmir Mavibahçe AVM'deki Paribu Cineverse salonlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Projenin zamanla daha da genişletilmesi planlanıyor.

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Lezita’nın Çıtır Kova’sı Paribu Cineverse’te
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