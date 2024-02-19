Limak Doğu Anadolu Çimento’ya güçlü talep

LİMAK Şirketler Grubu'nun halka arz edeceği iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento'nun 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecine hedefin 4.4 katı başvuru geldiği açıklandı. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 526 milyon TL oldu. Fiyatı 16.20 TL olarak belirlenen Limak Doğu Anadolu Çimento, 3 milyon 356 bin 908 yatırımcıdan talep topladı. Şirketin halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan 2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 10 kat talep geldi. Limak Doğu Anadolu Çimento'nun hisseleri 22 Şubat'ta Borsa İstanbul'da düzenlenecek törenle BIST Yıldız Pazar'da 'LMKDC' koduyla işlem görmeye başlayacak.