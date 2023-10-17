Limak’tan Hatay’a 140 MWp’lık GES

LİMAK Enerji, Hatay'ın Erzin ilçesinde güneş enerji santrali (GES) kurmak için GE Vernova ve İnojen Enerji ile tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzaladı. İnşaat aşamasında bölgede yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak projenin Aralık 2024'te tamamlanması ve tesisin toplam kurulu gücünün 140 MWp olması planlanıyor. Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, "Limak Enerji olarak, Hatay'ın Erzin ilçesi, Hürriyet mahallesi mevkiinde devreye alınacak GES için proje ortaklarımız GE Vernova ve İnojen Enerji şirketleriyle tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzaladık. Yaklaşık 130 milyon dolar tutarında yatırımını planladığımız projemiz ile yenilenebilir enerji yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz" dedi.