Limanlarda 5,5 milyon ton petrol elleçlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Kasım dönemi denizcilik istatistiklerini açıkladı. Deniz ticaretinden daha fazla pay almak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu yıl kasım ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yıla göre yüzde 13,7 artışla 43 milyon 453 bin 419 tona ulaştı. 11 ayda elleçlenen yük miktarı ise 485 milyon 385 bin 610 ton oldu." ifadelerini kullandı.

YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARI YÜZDE 11,9 ARTTI

Kasım ayında Türk limanlarından yurt dışı limanlarına giden yük miktarının ise 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 11 milyon 281 bin 574 ton olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 21 milyon 188 bin 520 ton olarak gerçekleşirken yurt dışı yük taşımaları yüzde 11,9 artışla 32 milyon 740 bin 94 tona ulaştı." açıklamasında bulundu.