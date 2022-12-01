Liralaşma hamlesi meyvelerini veriyor! Döviz mevduatlarda çözünme hızlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervi 19,5 milyar dolarla 18 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.