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Haberler Ekonomi Haberleri Liralaşma hamlesi meyvelerini veriyor! Döviz mevduatlarda çözünme hızlandı
Giriş Tarihi: 1.12.2022 17:02 Son Güncelleme: 1.12.2022 17:08

Liralaşma hamlesi meyvelerini veriyor! Döviz mevduatlarda çözünme hızlandı

Kur Korumalı TL Mevduat ürünü devreye girdikten sonra dolar/TL başta olmak üzere döviz kurlarında oynaklık azalırken yurt içindeki döviz mevduatlarında çözünme kademe kademe hızlandı. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 25 Kasım haftasında döviz mevduatları 5,5 milyar dolar düşüş kaydetti. Böylelikle döviz mevduatlarında Şubat ayından bu yana en hızlı düşüş yaşanmış oldu. Öte yandan TCMB net döviz rezervleri ise 9 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Liralaşma hamlesi meyvelerini veriyor! Döviz mevduatlarda çözünme hızlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 25 Kasım haftasında döviz mevduatları 5,5 milyar dolar düşüş kaydetti. Böylelikle döviz mevduatlarında Şubat ayından bu yana en hızlı düşüş yaşandı.

Döviz mevduatlarında geçen hafta 9 ayın en hızlı düşüşü izlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervlerinde de 9 ayın en yüksek seviyesi görüldü.

TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 25 Kasım haftasında 5,5 milyar dolar azalışla 204,9 milyar dolara geriledi.

Pariteden arındırılmış veriye göre döviz mevduatı 5,5 milyar dolar azaldı. Bu veri setine göre döviz mevduatı gerçek kişilerde 1,9 milyar dolar, tüzel kişilerde 3,6 milyar dolar düşüş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervi 19,5 milyar dolarla 18 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 264 milyon dolar azalışla 79,77 milyar dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Kasım'da 80,03 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 20 milyon dolar azalışla 42,86 milyar dolardan 42,84 milyar dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 284 milyon dolar azalışla 122,86 milyar dolardan 122,6 milyar dolara indi.

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Liralaşma hamlesi meyvelerini veriyor! Döviz mevduatlarda çözünme hızlandı
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