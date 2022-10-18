Liralaşma için bir adım daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "liralaşma stratejisi" kapsamında bankalar için uyguladığı Türk Lirası cinsinden menkul kıymet tesisi oranını yüzde 3'ten 5'e çıkardı. Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçileceğini belirten Merkez Bankası, yılın geri kalanında ve 2023 yılında da "liralaşma stratejisi" kapsamında adımlar atmaya devam edeceğini bildirdi. 7 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50 altında kalan bankalar için uygulanacak. Bir önceki ilgili düzenlemede söz konusu uygulama dövizden TL'ye dönüşüm oranında yüzde 5'in altında kalan bankalar için geçerliydi. 2 puan ilave menkul kıymet tesisi TL mevduatın toplam mevduat içindeki payına göre gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı yüzde 50-60 bandında kalan bankalar için uygulanacak.