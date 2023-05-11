Lisede ürettikleri elektronik deney setleriyle ülke sınırlarını aştılar

Salgın döneminde temizlik malzemeleri üretimiyle adını duyuran Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mesleki eğitimde kullanılan "Proses Otomasyonu ve Elektro-pnömatik Eğitim Seti" üretiminde de başarılı çalışmalara imza attı.

Parça durdurma, step motor kontrollü robotik kol, parça kontrol ve değerlendirme istasyonları gibi birçok ünitenin bir araya gelmesiyle oluşan setleri üreten öğretmen ve öğrenciler, çalışan becerilerini geliştirmeye ve yenilikçi çözümler sunmaya odaklı, 286 bin 491 lira değerindeki bu setleri bugüne kadar yurt genelinde yaklaşık 40 okula gönderdi.

Temel ve ileri seviye operatör paneli uygulamaları, dolaylı adresleme, ardışık kontroller, tekli ve çoklu adım dizisi kontrolü, hata bulma ayıklama, arıza bulma ve giderme, haberleşme ayarları ve uygulamaları gibi birçok teknik uygulamaya imkan sağlayan setler, Bulgaristan'daki alüminyum fabrikasının çalışmayı beğenmesi üzerine ihraç edildi.