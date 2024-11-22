Zirvenin "Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları" başlıklı son paneli ise A Para stüdyolarında, Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde, Türkiye'deki lojistiğin mevcut durumu ve gelecek hedefleri ele alındı. Devam eden yatırımlar ve geleceğe yönelik planların Türkiye'nin Doğu ile Batı arasındaki rolünü daha da güçlendireceğine vurgu yapıldı. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, demiryollarında Türkiye'nin uluslararası üs olma potansiyeline dikkat çekti. Türkiye'nin demir yolu potansiyelinin her geçen gün arttığına dikket çeken Kurt, şunları dile getirdi: "Günümüzde Doğu ile Batı arasındaki en güçlü iki koridor da Türkiye'den geçiyor. Hem devletimiz hem de özel sektörümüz bu ağlara büyük yatırımlar yapıyor. Türkiye olarak 22 yılda 60 milyarlık demir yolu yatırımı gerçekleştirdik. Halen 3.700 kilometrelik inşaat ve 6.500 kilometrelik proje çalışmamız ise devam ediyor. Hedefimiz güvenli ve güçlü ticaret koridoru özelliğimizi daha da güçlendirmek." Türkiye'nin lojistik sektöründeki yükselişine vurgu yapan Kurt, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin tarih boyunca güçlü olduğunu ve bu bağın günümüzde daha da arttığını belirtti.Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur ise, lojistiğin dinamik bir sektör olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda güçlü bir yer edindiğini vurguladı. Dur, "Lojistik asla kesilmeyen bir sektördür. Türkiye olarak, Doğu ile Batı ticaret arasında önemli bir rol oynuyoruz. 2026'da Hazar Denizi'nden bu tarafa 11 milyon ton yük taşınacak ve bunun 4 milyon tonu Türkiye üzerinden geçecek. Orta Koridor'un yük kapasitesinin üç kat artması bekleniyor. Bu da ilave yatırımlar anlamına geliyor" dedi.Arkas Rail Genel Müdürü Hamit Gökmen ise lojistiğin ihracattaki rolüne değindi. Gökmen, "Türk lojistik sektörü olarak ihracatçının yükünün hafiflemesinden mutluluk duyuyoruz. Bu alanda devletimizin verdiği teşvikler çok önemli. Ancak bu teşviklerin artmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. Gökmen, lojistik sektörünün Türkiye'nin ekonomik büyümesine olan katkısına dikkat çekti