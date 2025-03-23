Lojistik bu yıl 48 milyar dolara doğru koşuyor

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, Türkiye'nin dünya lojistik ihracatında yüzde 2.5 pay alarak 11'inci sırada yer aldığını belirtti. Akça, "2024 itibarıyla lojistik sektörünün Türkiye ekonomisindeki payı yüzde 12'ye ulaştı. Türkiye'nin lojistik hizmet ihracatı 2024'te 38.9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanlığı, 2025 için bu rakamı 48 milyar dolara, 2028'de ise 78 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor" dedi. Bu yıl kapasitelerini yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini ifade eden Akça, "Özellikle gıda ve perakende alanına odaklıyız. Soğuk hava yatırımlarımızla bu alandaki kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Ege Bölgesi'nde büyümek istiyoruz" diye konuştu.