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Giriş Tarihi: 14.4.2024

Lojistikte Türkiye dünyada 11. oldu

ANKARA
Lojistikte Türkiye dünyada 11. oldu
Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektörünün 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle küresel lojistik pazarından yüzde 2.5 pay aldığını ve dünya sıralamasında 11. olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin coğrafi avantajını en iyi şekilde değerlendirmek, mal ihracatı ve dış ticareti arttırmak amacıyla lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik faaliyetlere hız kazandırıldığı belirtildi. Türkiye'nin toplam hizmet ihracatı içindeki payının yüzde 40 olduğuna ve bunun her geçen yıl arttığı vurgulandı.
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Lojistikte Türkiye dünyada 11. oldu
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