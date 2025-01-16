Londra’da Türkiye rüzgârı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'deki temasları kapsamında Bank of America tarafından Londra'da düzenlenen Türkiye Konferansı'na katıldı. Konferans, 2018 yılından beri ilk defa düzenlendi. Etkinliğe, 250'den fazla yatırımcı katıldı. Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin genel görünümüne dair kapsamlı bir sunum yaparak, yapısal dönüşüm hedeflerini aktardı.

ENFLASYON DÜŞECEK

Enflasyonda sağlanan düşüşün bu yıl da devam edeceğine işaret eden Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi, negatif mali etki, daha destekleyici gelirler politikası, enflasyon hedefiyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyatlar ve arz yönlü tedbirler sayesinde enflasyondaki düşüş devam edecek. Bu yıl bütçe açığını milli gelire oran olarak yüzde 3 civarına indireceğiz. Bu hedef, kamu harcamalarındaki azalma sayesinde gerçekleşecek" dedi.

GIDA ARZI ARTACAK

Şimşek, dezenflasyon sürecinde atılacak adımları anlatırken, "Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyecek, bu alandaki reformlara hız kazandıracağız. Gıda arzını artırmak amacıyla sulama projeleri, arazi toplulaştırması, gıda arz zinciri ve gıda lojistiği alanındaki desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. Deprem bölgesinin yeniden imarı, sosyal konut arzının artırılması ve kentsel dönüşümün de arz yönlü politikaların temel unsurlarından olacağına işaret eden Şimşek, "Enerji dönüşümünü yerli ve yenilenebilir kaynakları önceliklendirerek gerçekleştireceğiz" dedi. Türkiye'nin artan jeopolitik gerilimler ve ticaretteki korumacı eğilimlere karşı dayanıklı bir yapı sergilediğini belirten Şimşek, "54 ülkeyle yapılan serbest ticaret anlaşmaları, ticaretteki parçalanmalara karşı dayanıklılığımızı ortaya koyuyor" dedi. Şimşek, Türkiye'nin, Ukrayna, Libya, Yemen, Gazze ve Suriye'nin yeniden inşasında öncü rol üstlenebileceğini anlattı.