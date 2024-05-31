LPG ithalatı martta arttı

OTOGAZ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

İhracat, İsviçre, Almanya, Tunus, Romanya, KKTC, Lübnan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Singapur ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 11 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 6,44 azalarak 72 bin 303 ton olarak gerçekleşti. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin marttaki toplam LPG satışı, yaklaşık 322 bin 414 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 82,46 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,18 ile tüplü LPG ve yüzde 3,36 ile dökme LPG izledi.