Lüks segment yüzde 10 büyüdü

Premium marka DS, Türkiye'deki altıncı showroomunu Bursa'da hizmete açtı. Türkiye'de Koluman Holding iştiraki Koluman Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen markanın İstanbul'da iki, Ankara, İzmir ve Antalya'da da showroomları bulunuyor. Koluman Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Altuğ Erciş, DS markasının Türkiye'de hızla büyüdüğünü ve premium segmentte ciddi bir oyuncu olarak yerini aldığını söyledi. DS modellerinin en çok 30-35 yaş üzeri kadın ve erkeklerin eşit olarak ilgi gösterdiği bir marka olduğunu da kaydeden Erciş, markanın lüks segmentte Avrupa'da büyüyen üç markadan biri olduğunu söyledi. Altuğ Erciş, Türkiye premium pazarının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 10'un üzerinde artış gösterdiğini de sözlerine ekledi.