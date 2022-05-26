Luna Coin yakımı olacak mı, fiyatı ne oldu? TERRA LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, ne zaman yükselecek?

Dibi gören Luna coin fiyatı canlı ve güncel gelişmeler ile yakından takip edilmeye devam ediyor. Kısa süre içerisinde piyasada satış gören Bitcoin'lerin etkisiyle birlikte lider kripto para birimi 12 Mayıs'ta 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın dibini görmüştü. Şimdilerde ise "Luna coin yakımı olacak mı, fiyatı nedir, ne oldu, ne zaman yükselecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Luna coin son durum ve detaylar...
LUNA COİN NE KADAR BİTCOİN SATTI?
Kısa süre içerisinde piyasada satış gören Bitcoin'lerin etkisiyle birlikte lider kripto para birimi 12 Mayıs'ta 26 bin 700 dolara inerek 1.5 yılın dibini görmüştü. UST'nin sabitliğini kaybetmesi sonrası Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihlerinde rezerv olarak tuttuğu Bitcoin'leri ABD'li Gemini ve Binance borsalarına aktarmıştı.
Luna Vakfı tarafından bugün Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ne kadarlık Bitcoin satıldığı açıklandı. Şirket daha önceden ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu. Luna Vakfı'nın toplam Bitcoin miktarı ise 80 bin 394 olarak kayıtlara geçmişti.
LUNA COİN YÜKSELİR Mİ, NEDEN DÜŞTÜ?
ABD enflasyon verilerinden en çok etkilenen Terra LUNA oldu. 1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunuyla UST son 2 günde 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.
LUNA coine yapılan saldırı sonrası asılsız alımlara, yayılan korku da eklenince sabit coinde sert düşüş gerçekleşti.
Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
LUNA COİN NE KADAR?
Güncel fiyat, LUNA başına $1,197821.