Luvi Shoes ilham veriyor! Işığını yansıtmak isteyenlere: Luvi Shoes

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2003 yılında çanta markası olarak doğan, ardından ayakkabıya odaklanan Luvi Shoes, bugün kadın ayakkabı sektörünün önemli bir oyuncusu. "Işık insanı" anlamına gelen 'Luvi'den ismini alan marka, kreasyonlarını ışık insanı olmak isteyenleri yansıtan modellerden oluşturuyor.



ÜNLÜLERİN DE TERCİHİ



Rekabetin yoğun yaşandığı sektörde birbirinden şık modelleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla fark yaratan Luvi Shoes, ünlü isimlerin de gardıroplarında yer alıyor. Kadınları merkeze alan sosyal sorumluluk projelerinde ön sıralarda yer alan marka, bu yönüyle de takdir topluyor. Reklam filmleri, ünlü isimlerle iş birlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile büyüyen Luvi Shoes, pazaryeri platformlarında yer almak için de görüşmelerini sürdürüyor.



SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ



Hedeflerini Türkiye'deki her kadının gardırobunda Luvi etiketli en az bir ayakkabı bulundurmak olarak belirleyen marka, bunun için sosyal medyayı da etkin şekilde kullanıyor. Her yeni model ve kreasyon için özel tanıtımlar hazırlayan Luvi Shoes'un içerikleri de en az modelleri kadar dikkat çekiyor.

'ilandır'