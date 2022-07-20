Haziran ayı enflasyon oranı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,35 olurken, memur ve memur emeklisi için zam oranı yüzde 41,69 olurken, 'Maaş farkları ne zaman yatacak' sorusu en önemli gündem maddesi oldu.
İşte tahsis numarası son rakamına ödeme takvimi...
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA YATTI
Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemeleri Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da yattı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 9.707 TL OLDU
Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla en düşük memur maaşı 9.707 TL oldu" dedi.
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI DA MEMURLAR KADAR ZAM ALDI
Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında arttı.
Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde vatandaşların hesabına yattı.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emekli maaşları için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.