YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI DA MEMURLAR KADAR ZAM ALDI

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında arttı.

Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde vatandaşların hesabına yattı.