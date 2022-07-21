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Giriş Tarihi: 21.7.2022 09:43 Son Güncelleme: 21.7.2022 09:44

Maaş farkları gün gün yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Maaş farkları gün gün yatıyor! Temmuz zammı sonrası ’Maaş farkı ne zaman yatacak’ sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Temmuz zammı sonrası maaş farkları gün gün ödeniyor. İlk olarak memur maaş farkı Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da ödendi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merak ettiği 'Maaş farkı ne zaman ödenecek' sorusu yanıt buldu. İşte Temmuz zammı ile yeni maaşların ödeme takvimi.

Haziran ayı enflasyon oranı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,35 olurken, memur ve memur emeklisi için zam oranı yüzde 41,69 olurken, 'Maaş farkları ne zaman yatacak' sorusu en önemli gündem maddesi oldu.

  • SSK emeklileri maaşları yeni maaş farkı ile ne zaman ödenecek?
  • Bağ-Kur emeklileri maaşları yeni maaş farkları ile ne zaman yatacak?

İşte tahsis numarası son rakamına ödeme takvimi...

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyeleri hesaplara yattı. Emekliler yılda iki kez 1.100 TL bayram ikramiyesi alırken, ölüm aylığı alanlarda, pay oranı nispetinde emekli ikramiyesi aldı.

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ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA YATTI

Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemeleri Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da yattı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 9.707 TL OLDU

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla en düşük memur maaşı 9.707 TL oldu" dedi.

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI DA MEMURLAR KADAR ZAM ALDI

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında arttı.

Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde vatandaşların hesabına yattı.

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BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

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Maaş farkları gün gün yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
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