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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Maaş promosyonu için tavsiye karar

Maaş promosyonu için tavsiye karar
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kredi kartı kullanmayan ya da kullanmasına engel durumları bulunanlara maaş promosyonu kapsamındaki para puanlarının hesap kartları üzerinden yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.
KDK'nın kararına göre, Zonguldak'ta sağlık kuruluşunda çalışan kişiye, kredi kartını kullanımına engel durumu gerekçe gösterilerek maaş promosyonunun parçası olan para puanı ödenmedi. Para puanının ödenmesi adına yaptığı girişimler sonuçsuz kalan kişi KDK'ye başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, hak sahiplerine para puan ödemelerinin banka kartı üzerinden yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.
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Maaş promosyonu için tavsiye karar
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