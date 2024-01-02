Maaş zamları bugün netleşiyor

Asgariücretin açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Milyonlarca emekli, memurun yeni yıl zammı bugün netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10:00'da açıklayacak. Mevcut tablo ve sigorta kollarına göre emekliler arasında 12 puanlık bir zam farkı ortaya çıkacak. Yıllık enflasyonun tahminlere göre yüzde 65 olması durumunda emekli işçi ve esnaf aylıklarına yüzde 37.76, memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.46 oranında zam yapılacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının üzerine ilave bir artışta gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 65 tahmininin gerçekleşebilmesi için aylık enflasyonun yüzde 3.07 olması gerekiyor. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu kesim için enflasyon farkının üzerine ilave bir artış yapılmadığı takdirde işçi, çiftçi ve esnaf emeklileri ile memur emekli aylıkları arasında yaklaşık 12 puan fark ortaya çıkacak.Enflasyonun yüzde 65'in altında veya üstünde olması halinde maaş zammı oranları da değişecek. Yıllık yüzde 66 enflasyon varsayımında emekli işçi ve esnaf aylığına yüzde 38.6, memur maaşı ve emekli memur aylığına yüzde 50.37 oranında zam yapılacak. Yıllık enflasyon yüzde 64 olursa emekli işçi ve çiftçiye yüzde 36.93, memur ve emekli memura ise yüzde 48.55 oranında zam yapılacak.HÜKÜMETalt gelir grupları için mali imkânları zorlarken 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 10 bin liraya geçmesi öngörülüyor. Bunu yaparken kök aylığı düşük olanlarla birlikte daha uzun yıllar yüksek prim ödeyerek aynı seviyede kalan emeklileri de gözetecek bir düzenlenme öngörülüyor. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de bu hafta Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.GEÇEN yıl ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bunun yaklaşık yarısı refah zammı olarak gerçekleştirildi. Temmuz ayında ise memurlara yüzde 17.55 oranında zammın üzerine 8.077 lira seyyanen zam yapıldı. Memur, işçi, çiftçi ve esnaf emekli aylıklarına yapılan zam ise yüzde 25 oldu.